Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагач (Колот) Нина
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колот) Ольга
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: (Колот) Евдокия
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1985
Сын: Колот Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край