Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Илья Афанасиевич

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагач (Колот) Нина

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колот) Ольга

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: (Колот) Евдокия

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1985

Сын: Колот Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

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