Мыногина (Софонева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыногина (Софонева) Елена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Дата смерти

?.07.1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Сафоневъ Дмитрий

Мать: Сафонева Матрена Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.02.1797

Муж: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1800

Сын: Сидневъ Июда

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1804

Дочь: Серкова Нужно Проверять Матрена

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1807

Дочь: Блинова Татьяна

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мыногина Авдотья

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Рождение ребёнка
25.04.1811

Дочь: Мыногина Ирина

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1814

Дочь: Мыногина Лукерья

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Рождение ребёнка
25.10.1814

Дочь: Мыногина Прасковья

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Рождение ребёнка
11.09.1816

Сын: Мыногинъ Якимъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1821

Дочь: Мыногина Афимья

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.07.1833
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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