Мыногина (Софонева) Елена
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти?.07.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Сафоневъ Дмитрий
Мать: Сафонева Матрена Иванова
Бракосочетание
01.02.1797
Рождение ребёнка
28.06.1800
Сын: Сидневъ Июда
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
21.03.1804
Дочь: Серкова Нужно Проверять Матрена
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.01.1807
Дочь: Блинова Татьяна
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мыногина Авдотья
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.04.1811
Дочь: Мыногина Ирина
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
14.05.1814
Дочь: Мыногина Лукерья
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.10.1814
Дочь: Мыногина Прасковья
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.09.1816
Сын: Мыногинъ Якимъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.07.1821
Дочь: Мыногина Афимья
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Смерть
?.07.1833