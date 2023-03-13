Сафонева Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонева Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Сафоневъ Степанъ

Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Сафоневъ Андрей

Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мыногина Елена

Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Меншавина Анна

Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сафоневъ Фаддей

Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафоневъ Дмитрий

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