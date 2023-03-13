Сафонева Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сафоневъ Степанъ
Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Сафоневъ Андрей
Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мыногина Елена
Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Меншавина Анна
Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сафоневъ Фаддей
Отец ребёнка: Сафоневъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафоневъ Дмитрий