Серкова нужно проверять (Мыногина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова нужно проверять (Мыногина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.03.1804

Дата смерти

18.12.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1804

Отец: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Мать: Мыногина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Серковъ Василий

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1833

Дочь: Зоркова Аксинья

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1835

Дочь: Рогажевская Севастьянова Пелагея

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Кузьма

Смерть
18.12.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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