Серкова нужно проверять (Мыногина) Матрена
Место рождения
Дата рождения21.03.1804
Дата смерти18.12.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1804
Отец: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Мать: Мыногина Елена
Рождение ребёнка
1831
Сын: Серковъ Василий
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма
Рождение ребёнка
27.01.1833
Дочь: Зоркова Аксинья
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма
Рождение ребёнка
08.10.1835
Дочь: Рогажевская Севастьянова Пелагея
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Кузьма
Смерть
18.12.1864