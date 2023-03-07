Зоркова (Серкова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения27.01.1833
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1833
Отец: Серковъ Кузьма
Бракосочетание
30.01.1851
Муж: Зорковъ Алексей
Рождение ребёнка
05.09.1851
Сын: Зорковъ Сергей
Отец ребёнка: Зорковъ Алексей
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Зорковъ Алексей
Рождение ребёнка
03.05.1857
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Зорковъ Алексей
Рождение ребёнка
01.05.1859
Сын: Зорковъ Тимофей
Отец ребёнка: Зорковъ Алексей
Рождение ребёнка
28.04.1862
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Алексей
Смерть
1901
Причина смерти: Отъ паралича