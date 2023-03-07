Зоркова (Серкова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Серкова) Аксинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1833

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1833

Отец: Серковъ Кузьма

Мать: Серкова Нужно Проверять Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1851

Муж: Зорковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1851

Сын: Зорковъ Сергей

Отец ребёнка: Зорковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Зорковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1857

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Зорковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1859

Сын: Зорковъ Тимофей

Отец ребёнка: Зорковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1862

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
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