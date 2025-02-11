Михаил Тимофеевич
мужской, родился 1820, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМарфа Петровна1799 г.р.
ОтецТимофей Макарович1797 г.р.
Дети
Екатерина Михайловна1840 г.р.
Анастасия Михайловна1842 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тимофей Макарович
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Паксеваткин / Ерземазов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Паксеваткин? Илья Михайлов
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно