Михаил Тимофеевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Марфа Петровна1799 г.р.
Отец
Тимофей Макарович1797 г.р.
Дети
Екатерина Михайловна1840 г.р.
Анастасия Михайловна1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тимофей Макарович

Мать: Марфа Петровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Паксеваткин / Ерземазов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
1853

Сын: Паксеваткин? Илья Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Варвара Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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