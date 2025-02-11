Паксеваткин / Ерземазов Дмитрий Михайлович
мужской, родился 1849, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВарвара Дмитриевна1816 г.р.
ОтецМихаил Тимофеевич1820 г.р.
Супруги
Паксеваткина Наталья ПлатоноваДо 1854 г.р.
Дети
(Паксеваткина) Анна Дмитриева1869 г.р.
(Паксеваткина) Дарья Дмитриева11.03.1872 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Михаил Тимофеевич
Мать: Варвара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Паксеваткина) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Паксеваткина Наталья Платонова
Рождение ребёнка
11.03.1872
Дочь: (Паксеваткина) Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Паксеваткина Наталья Платонова
Рождение ребёнка
16.11.1874
Дочь: (Паксеваткин / Ерземазова) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Паксеваткина Наталья Платонова
Смерть
Неизвестно