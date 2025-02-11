Паксеваткин / Ерземазов Дмитрий Михайлович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Паксеваткин / Ерземазов Дмитрий Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Варвара Дмитриевна1816 г.р.
Отец
Михаил Тимофеевич1820 г.р.
Супруги
Паксеваткина Наталья ПлатоноваДо 1854 г.р.
Дети
(Паксеваткина) Анна Дмитриева1869 г.р.
(Паксеваткина) Дарья Дмитриева11.03.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Михаил Тимофеевич

Мать: Варвара Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паксеваткина Наталья Платонова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Паксеваткина) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Паксеваткина Наталья Платонова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: (Паксеваткина) Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Паксеваткина Наталья Платонова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.11.1874

Дочь: (Паксеваткин / Ерземазова) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Паксеваткина Наталья Платонова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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