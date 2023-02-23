Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Паксеваткин? Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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