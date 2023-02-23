Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Паксеваткин? Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно