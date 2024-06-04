Тананин Денис Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Тананин Лаврентий Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Тананина) Ирина Денисова
Мать ребёнка: Тананина (Ершова) Дария Кириллова
Смерть
После 1762