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Тананин Денис Лаврентьев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Между 1652 и 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Тананин Лаврентий Тихонов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тананина (Ершова) Дария Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Тананина) Ирина Денисова

Мать ребёнка: Тананина (Ершова) Дария Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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