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Тананин Лаврентий Тихонов

Место рождения

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1652 и 1660

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1652 и 1660

Отец: Тананин Тихон (Тихонко) Степанов

Мать: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Тананин Фома Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Зыкина (Тананина) Анна Лаврентьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Тананин Нефед Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Тананин Данило Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Тананин Денис Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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