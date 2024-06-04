Тананин Лаврентий Тихонов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1652 и 1660
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1652 и 1660
Отец: Тананин Тихон (Тихонко) Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Зыкина (Тананина) Анна Лаврентьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Тананин Данило Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1723