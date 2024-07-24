Семен Иродионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Иродионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Родион Ефремов

Мать: Ксения Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ксенофантова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евпраксия Семенова

Мать ребёнка: Мария Ксенофантова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Мария Ксенофантова

Смерть
Неизвестно

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