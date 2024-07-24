Семен Иродионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Родион Ефремов
Мать: Ксения Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ксенофантова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евпраксия Семенова
Мать ребёнка: Мария Ксенофантова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Мария Ксенофантова
Смерть
Неизвестно