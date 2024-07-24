Ксения Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иродионов
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гликерия Иродионова
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Иродионов
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семен Иродионов
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Капитанова Анастасия Иродионова
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
15.09.1844
Сын: Стефан Иродионов
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Иродионова
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Иродионова
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Иродионова
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Рождение ребёнка
03.04.1857
Сын: Иосиф Иродионов
Отец ребёнка: Родион Ефремов
Смерть
Неизвестно