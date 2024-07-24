Ксения Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иродионов

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Ефремов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гликерия Иродионова

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Иродионов

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Семен Иродионов

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Капитанова Анастасия Иродионова

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Стефан Иродионов

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Иродионова

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Иродионова

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Иродионова

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Рождение ребёнка
03.04.1857

Сын: Иосиф Иродионов

Отец ребёнка: Родион Ефремов

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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