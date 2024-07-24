Родион Ефремов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ефрем Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гликерия Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семен Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Капитанова Анастасия Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
15.09.1844
Сын: Стефан Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Рождение ребёнка
03.04.1857
Сын: Иосиф Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Платонова
Смерть
Неизвестно