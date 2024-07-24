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Родион Ефремов

Место рождения

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ефрем Федотов

Мать: не указана

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Платонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Алексеева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гликерия Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Семен Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Капитанова Анастасия Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Стефан Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Рождение ребёнка
03.04.1857

Сын: Иосиф Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Платонова

Нешево, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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