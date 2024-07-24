Мария Ксенофантова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ксенофантова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иродионов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евпраксия Семенова

Отец ребёнка: Семен Иродионов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Семен Иродионов

Смерть
Неизвестно

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