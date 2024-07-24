Мария Ксенофантова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иродионов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евпраксия Семенова
Отец ребёнка: Семен Иродионов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Семен Иродионов
Смерть
Неизвестно