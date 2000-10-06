Орлинская-Лаптева Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлинская-Лаптева Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлинский Павел

Мать: Орлинская Марья Сергеевна

Рождение ребёнка
12.01.1956

Сын: Лаптев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1957

Дочь: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
01.11.1959

Дочь: Аитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Михаил Павлович

Смерть
01.11.1959
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