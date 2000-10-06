Орлинская-Лаптева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлинский Павел
Рождение ребёнка
12.01.1956
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1957
Дочь: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
01.11.1959
Дочь: Аитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1959