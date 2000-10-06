Лаптев Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1956
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1956
Рождение ребёнка
13.05.1980
Сын: Лаптев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Лаптева Светлана
Рождение ребёнка
18.02.?
Дочь: Новикова Екатерина
Мать ребёнка: Новикова-Чепуштанова Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Валентин Викторович
Мать ребёнка: Лаптева Светлана