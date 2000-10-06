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Лаптев Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1956

Отец: Лаптев Михаил Павлович

Мать: Орлинская-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
13.05.1980

Сын: Лаптев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Лаптева Светлана

Рождение ребёнка
18.02.?

Дочь: Новикова Екатерина

Мать ребёнка: Новикова-Чепуштанова Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова-Чепуштанова Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Валентин Викторович

Мать ребёнка: Лаптева Светлана

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