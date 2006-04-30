Аитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1959
Рождение ребёнка
30.11.1979
Сын: Аитов Владислав Максимович
Отец ребёнка: Аитов Максим
Рождение ребёнка
30.04.2006
Дочь: Капустина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Капустин Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
25.03.?
Отец ребёнка: Аитов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аитов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аитов Максим