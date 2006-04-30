Аитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна

Аитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1959

Отец: Лаптев Михаил Павлович

Мать: Орлинская-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
30.11.1979

Сын: Аитов Владислав Максимович

Отец ребёнка: Аитов Максим

Рождение ребёнка
30.04.2006

Дочь: Капустина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Капустин Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
25.03.?

Сын: Аитов Вадим Максимович

Отец ребёнка: Аитов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аитов Виталий Максимович

Отец ребёнка: Аитов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аитов Максим

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