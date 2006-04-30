Капустина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2006

Отец: Капустин Андрей Юрьевич

Мать: Аитова-Тугульбаева-Лаптева Наталья Закировна-Михайловна

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