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Якимчук Иван Григорьевич

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Место рождения

Краев, Рівненська область

Дата рождения

02.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1910 ст.

Отец: Якимчук Григорий

Мать: Якимчук Зинаида

Краев, Рівненська область
Бракосочетание
19.11.1933

Жена: Якимчук Варвара Артемьевна

Краев, Рівненська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Якимчук Степан Иванович

Мать ребёнка: Якимчук Варвара Артемьевна

Краев, Рівненська область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Якимчук Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Якимчук Варвара Артемьевна

Краев, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимчук Николай Иванович

Мать ребёнка: Якимчук Варвара Артемьевна

Краев, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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