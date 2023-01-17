Якимчук Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1910 ст.
Отец: Якимчук Григорий
Мать: Якимчук Зинаида
Бракосочетание
19.11.1933
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Якимчук Варвара Артемьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Якимчук Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Якимчук Варвара Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якимчук Варвара Артемьевна
Смерть
Неизвестно