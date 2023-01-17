Якимчук (Цюх) Варвара Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимчук (Цюх) Варвара Артемьевна

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Место рождения

Краев, Рівненська область

Дата рождения

15.11.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1910 ст.

Отец: Цюх Артемий

Мать: Цюх Стефанида

Краев, Рівненська область
Бракосочетание
19.11.1933

Муж: Якимчук Иван Григорьевич

Краев, Рівненська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Якимчук Степан Иванович

Отец ребёнка: Якимчук Иван Григорьевич

Краев, Рівненська область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Якимчук Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Якимчук Иван Григорьевич

Краев, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимчук Николай Иванович

Отец ребёнка: Якимчук Иван Григорьевич

Краев, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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