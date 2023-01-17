Якимчук (Цюх) Варвара Артемьевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1910 ст.
Отец: Цюх Артемий
Мать: Цюх Стефанида
Бракосочетание
19.11.1933
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Якимчук Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Якимчук Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Якимчук Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимчук Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно