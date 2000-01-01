Рябов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рябов Фёдор

Мать: Рябова Акулина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рябов Платон

Мать ребёнка: Рябова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рябов Константин

Мать ребёнка: Рябова Анастасия Павловна

Чкаловская обл., Сок-Кармалинский р-н, с. Борискино
Рождение ребёнка
16.04.1911

Сын: Рябов Тит

Мать ребёнка: Рябова Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
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