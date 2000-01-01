Рябов Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Рябов Фёдор
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рябов Платон
Мать ребёнка: Рябова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рябов Константин
Мать ребёнка: Рябова Анастасия Павловна
Чкаловская обл., Сок-Кармалинский р-н, с. Борискино
Рождение ребёнка
16.04.1911
Сын: Рябов Тит
Мать ребёнка: Рябова Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно