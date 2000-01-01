Рябова Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рябов Платон
Отец ребёнка: Рябов Аркадий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рябов Константин
Отец ребёнка: Рябов Аркадий
Чкаловская обл., Сок-Кармалинский р-н, с. Борискино
Рождение ребёнка
16.04.1911
Сын: Рябов Тит
Отец ребёнка: Рябов Аркадий
Смерть
Неизвестно