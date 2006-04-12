Пода (Клименко) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1928
Дата смерти12.04.2006
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928
Рождение ребёнка
15.07.1952
Дочь: Шакалова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович
Казахстан, Алма-Атинская область, Кировский район, пос. Кировский.
Рождение ребёнка
28.10.1960
Сын: Мартынов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович
Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пода Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович
Смерть
12.04.2006
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область