Пода (Клименко) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пода (Клименко) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1928

Дата смерти

12.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928

Отец: Клименко Дмитрий Васильевич

Мать: Клименко Дарья Фëдоровна

Рождение ребёнка
15.07.1952

Дочь: Шакалова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович

Казахстан, Алма-Атинская область, Кировский район, пос. Кировский.
Рождение ребёнка
28.10.1960

Сын: Мартынов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович

Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пода Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Пода Андрей Петрович

Смерть
12.04.2006
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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