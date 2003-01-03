Пода Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пода Пëтр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1952
Дочь: Шакалова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна
Казахстан, Алма-Атинская область, Кировский район, пос. Кировский.
Рождение ребёнка
28.10.1960
Сын: Мартынов Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна
Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пода Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна
Смерть
19.12.1983
пос. Кировский, район Кировский, Талды-Курганская область, Казахстан