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Пода Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пода Пëтр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1952

Дочь: Шакалова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна

Казахстан, Алма-Атинская область, Кировский район, пос. Кировский.
Рождение ребёнка
28.10.1960

Сын: Мартынов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна

Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пода Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Пода Евдокия Дмитриевна

Смерть
19.12.1983
пос. Кировский, район Кировский, Талды-Курганская область, Казахстан
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