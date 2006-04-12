Шакалова (Пода) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952
Отец: Пода Андрей Петрович
Мать: Пода Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакалов Пëтр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно