Шакалова (Пода) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакалова (Пода) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952

Отец: Пода Андрей Петрович

Мать: Пода Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакалов Пëтр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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