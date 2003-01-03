Мартынов (Пода) Анатолий Андреевич
Место рожденияКазахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Дата рождения28.10.1960
Дата смерти03.01.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1960
Отец: Пода Андрей Петрович
Мать: Пода Евдокия Дмитриевна
Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Рождение ребёнка
10.07.1987
Дочь: Вотинцева Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Ивановна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.03.1992
Дочь: Пода Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Ивановна
Казахстан, г. Талды-Курган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Ирина Ивановна
Смерть
03.01.2003
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край