Мартынов (Пода) Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов (Пода) Анатолий Андреевич

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Место рождения

Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова

Дата рождения

28.10.1960

Дата смерти

03.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1960

Отец: Пода Андрей Петрович

Мать: Пода Евдокия Дмитриевна

Казахстан, Алматинская область, Кировский район, пос. им. Кирова
Рождение ребёнка
10.07.1987

Дочь: Вотинцева Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.03.1992

Дочь: Пода Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Ивановна

Казахстан, г. Талды-Курган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Ирина Ивановна

Смерть
03.01.2003
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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