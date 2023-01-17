Сильвестрова (Мякенькая) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильвестрова (Мякенькая) Елена Викторовна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1962

Отец: Мякенький Виктор Иванович

Мать: Феклистова Нина Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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