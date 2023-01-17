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Сильвестрова (Мякенькая) Елена Викторовна
Сильвестрова (Мякенькая) Елена Викторовна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
22.11.1962
Пол
Женский
Отец
Мякенький Виктор Иванович
1937 г.р.
Мать
Феклистова Нина Михайловна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1962
Отец:
Мякенький Виктор Иванович
Мать:
Феклистова Нина Михайловна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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