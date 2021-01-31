Мякенький Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякенький Виктор Иванович

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Место рождения

Киселевка Могилевской области, Белоруссия

Дата рождения

28.03.1937

Дата смерти

31.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937

Отец: Мякенький Иван

Мать: Мякенькая Наталья

Киселевка Могилевской области, Белоруссия
Рождение ребёнка
22.11.1962

Дочь: Сильвестрова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Феклистова Нина Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феклистова Нина Михайловна

Смерть
31.01.2021
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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