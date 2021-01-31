Мякенький Виктор Иванович
Место рожденияКиселевка Могилевской области, Белоруссия
Дата рождения28.03.1937
Дата смерти31.01.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937
Отец: Мякенький Иван
Мать: Мякенькая Наталья
Киселевка Могилевской области, Белоруссия
Рождение ребёнка
22.11.1962
Дочь: Сильвестрова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Феклистова Нина Михайловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2021
Симферополь, Симферополь, Республика Крым