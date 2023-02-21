Феклистова Нина Михайловна
Место рожденияУсть-Каменогорск, Казахстан
Дата рождения25.07.1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1940
Отец: Феклистов Михаил
Мать: Феклистова Анна Егоровна
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
22.11.1962
Дочь: Сильвестрова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Мякенький Виктор Иванович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно