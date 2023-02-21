Феклистова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феклистова Нина Михайловна

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Казахстан

Дата рождения

25.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1940

Отец: Феклистов Михаил

Мать: Феклистова Анна Егоровна

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
22.11.1962

Дочь: Сильвестрова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Мякенький Виктор Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякенький Виктор Иванович

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