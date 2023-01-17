Бакова Мария Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Баков Назар Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1899 ст.
Пыжи, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Баков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
21.11.1914
Сын: Виноградов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Андреевич
Смерть
1958
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область