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Бакова Мария Назаровна

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Место рождения

Тишнево, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Баков Назар Андреевич

Мать: не указана

Тишнево, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1899 ст.

Муж: Козлов Василий Андреевич

Пыжи, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Баков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Андреевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Виноградов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Андреевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
1958
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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