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Баков Василий Георгиевич

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Место рождения

Ржевский уезд Тверская губ

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржевский уезд Тверская губ
Рождение ребёнка
1910

Сын: Баков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бакова Мария Назаровна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Виноградов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Бакова Мария Назаровна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакова Мария Назаровна

Смерть
Около 1947
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