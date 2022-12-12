Баков Василий Георгиевич
Место рожденияРжевский уезд Тверская губ
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Ржевский уезд Тверская губ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Баков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бакова Мария Назаровна
Рождение ребёнка
21.11.1914
Сын: Виноградов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Бакова Мария Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакова Мария Назаровна
Смерть
Около 1947