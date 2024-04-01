Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
25.01.1769
Рождение ребёнка
13.05.1772
Дочь: Ефимья Андреева
Мать ребёнка: Баталова Акилина Алексееаа
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Степанида Андреева
Мать ребёнка: Баталова Акилина Алексееаа
Бракосочетание
10.10.1781
Жена: Боталова Пелагея Космина
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 35 вторым, ж. 20
Смерть
Неизвестно