Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Боталов Егор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Кондратьев

Мать: Баталова Фетинья Иванова

Бракосочетание
25.01.1769

Жена: Баталова Акилина Алексееаа

Рождение ребёнка
13.05.1772

Дочь: Ефимья Андреева

Мать ребёнка: Баталова Акилина Алексееаа

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: Баталова Акилина Алексееаа

Бракосочетание
10.10.1781

Жена: Боталова Пелагея Космина

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 35 вторым, ж. 20
Смерть
Неизвестно
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