Баталова (Петелина) Акилина Алексееаа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти08.01.1781
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Петелин Алексей Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости
Бракосочетание
25.01.1769
Рождение ребёнка
13.05.1772
Дочь: Ефимья Андреева
Отец ребёнка: Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров
Смерть
08.01.1781