Баталова (Петелина) Акилина Алексееаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Петелина) Акилина Алексееаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

08.01.1781

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Петелин Алексей Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1769

Муж: Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров

Рождение ребёнка
13.05.1772

Дочь: Ефимья Андреева

Отец ребёнка: Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров

Смерть
08.01.1781
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