Боталов Егор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Боталов Кондрат
Бракосочетание
Неизвестно
г. Туринска, д. Вешняковой, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Пяткова (Баталова) Параскева Егорова
Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Баталов Антон Егоров
Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Баталов Ефим Егоров
Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова
Смерть
Неизвестно