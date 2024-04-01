Боталов Егор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Егор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Боталов Кондрат

Мать: Боталова Возм Софья Авдеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова

г. Туринска, д. Вешняковой, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Баталов Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Егоров

Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Пяткова (Баталова) Параскева Егорова

Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Баталов Антон Егоров

Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Баталов Ефим Егоров

Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Баталов Афанасий Егоров

Мать ребёнка: Баталова (Вешнякова) Фетинья Иванова

Смерть
Неизвестно

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