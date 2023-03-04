Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Петр Малафеев
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Окулина Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Фока Васильевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Парфён Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762