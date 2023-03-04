Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Петр Малафеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Окулина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Фока Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Парфён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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