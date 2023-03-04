Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758