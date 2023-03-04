Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1758
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