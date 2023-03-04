Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762