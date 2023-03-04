Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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