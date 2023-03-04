Парфён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Трофим Парфёнович

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Катерина Парфёновна

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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