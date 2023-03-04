Парфён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Трофим Парфёнович
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Катерина Парфёновна
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762