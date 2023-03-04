Дарья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Мать: Прокоп Ермолаева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Трофим Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Катерина Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфён Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762