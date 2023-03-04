Дарья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1691 г.р.

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: Прокоп Ермолаева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Трофим Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Васильевич

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Катерина Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Васильевич

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфён Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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