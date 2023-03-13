Гужова Прасковья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гужовъ Романъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гужовъ Иванъ
Отец ребёнка: Гужовъ Романъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гужовъ Фролъ
Отец ребёнка: Гужовъ Романъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Гужовъ Николай
Отец ребёнка: Гужовъ Романъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Гужовъ Самойла
Отец ребёнка: Гужовъ Романъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Гужова) Авдотья
Отец ребёнка: Гужовъ Романъ