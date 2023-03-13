Гужова Прасковья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужова Прасковья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужовъ Романъ

Рождение ребёнка
1737

Сын: Гужовъ Иванъ

Отец ребёнка: Гужовъ Романъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Гужовъ Фролъ

Отец ребёнка: Гужовъ Романъ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Гужовъ Николай

Отец ребёнка: Гужовъ Романъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Гужовъ Самойла

Отец ребёнка: Гужовъ Романъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Гужова) Авдотья

Отец ребёнка: Гужовъ Романъ

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