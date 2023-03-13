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Гужовъ Фролъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Гужовъ Романъ

Мать: Гужова Прасковья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова Авдотья Кузмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова (Семикова) Лукерья

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Гужова) Оксинья

Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Гужовъ Иванъ

Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Гужова) Стефанида

Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Щербакова (Гужова) Авдотья

Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гужовъ Павелъ

Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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