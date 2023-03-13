Гужовъ Фролъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Гужовъ Романъ
Мать: Гужова Прасковья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужова Авдотья Кузмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Гужова) Оксинья
Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина
Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Гужовъ Иванъ
Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Гужова) Стефанида
Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Щербакова (Гужова) Авдотья
Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гужовъ Павелъ
Мать ребёнка: Гужова Авдотья Кузмина