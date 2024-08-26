Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таран Мануил Григорьевич

Рождение ребёнка
03.11.1893

Дочь: (Таран) Епистимия Мануиловна

Отец ребёнка: Таран Мануил Григорьевич

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Корж (Таран) Евдокия Мануиловна

Отец ребёнка: Таран Мануил Григорьевич

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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