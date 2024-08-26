Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1893
Дочь: (Таран) Епистимия Мануиловна
Отец ребёнка: Таран Мануил Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Корж (Таран) Евдокия Мануиловна
Отец ребёнка: Таран Мануил Григорьевич
Смерть
Неизвестно