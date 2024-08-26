Таран Мануил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1864
Отец: Таран Григорий Яковлевич
Мать: Таран Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
18.06.1864
Крещен 18.06.1864 г. Воспреемники казак Клим Никитенко, казачка Ксения Ивановна Зиненко
Рождение ребёнка
03.11.1893
Дочь: (Таран) Епистимия Мануиловна
Мать ребёнка: Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Корж (Таран) Евдокия Мануиловна
Мать ребёнка: Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна
Смерть
Неизвестно