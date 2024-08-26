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Таран Мануил Григорьевич

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1864

Отец: Таран Григорий Яковлевич

Мать: Таран Евдокия Павловна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна

Крещение
18.06.1864
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 18.06.1864 г. Воспреемники казак Клим Никитенко, казачка Ксения Ивановна Зиненко
Рождение ребёнка
03.11.1893

Дочь: (Таран) Епистимия Мануиловна

Мать ребёнка: Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Корж (Таран) Евдокия Мануиловна

Мать ребёнка: Таран (Данилейко-) Дарья Емельяновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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