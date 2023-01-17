Кондрашов Никифор Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Кондрашов Пётр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Кондрашова Акулина Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Кучина Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Кондрашова Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кондрашова Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Кондрашова Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Кондрашова Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосья Денисовна
Смерть
Неизвестно