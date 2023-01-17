Кондрашова Федосья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Федосья Денисовна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Кондрашова Акулина Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Кучина Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Кондрашова Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Кондрашова Аксинья Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Кондрашова Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Кондрашова Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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