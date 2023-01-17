Кондрашова Федосья Денисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Кондрашова Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Кучина Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Кондрашова Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кондрашова Аксинья Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Кондрашова Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Кондрашова Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно