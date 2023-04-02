Обакум (Аввакум) Астафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обакум (Аввакум) Астафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1674

Жена: Мавра Васильевна

http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0168.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1180 3 февраля 1674 Отпускная старосты вотчины Якова Андреевича Охотникова с. Чернышина Козельского у. Никифора Родионова крестьянк... Показать все
Место жительства
1674
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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