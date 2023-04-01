Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1674
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1674
http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0168.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1180 3 февраля 1674 Отпускная старосты вотчины Якова Андреевича Охотникова с. Чернышина Козельского у. Никифора Родионова крестьянк... Показать все
Место жительства
1674
Чернышено, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1674
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно