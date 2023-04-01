Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1674

Муж: Обакум (Аввакум) Астафьевич

http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0168.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1180 3 февраля 1674 Отпускная старосты вотчины Якова Андреевича Охотникова с. Чернышина Козельского у. Никифора Родионова крестьянк... Показать все
Место жительства
1674
Чернышено, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1674
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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