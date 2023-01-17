Гратий (Воронович) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гратий (Воронович) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1899 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1899 ст.

Отец: Воронович Иван II Иосифович

Мать: Воронович Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Гратий Авксентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.08.1922

Сын: Гратий Александр Авксентьевич

Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гратий Иван Авксентьевич

Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
25.12.1927

Сын: Гратий Григорий Авксентьевич

Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
08.03.1930

Дочь: Гратий Валентина Авксентьевна

Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
29.10.1933

Дочь: Курусь Анна Авксентьевна

Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
09.05.1940

Дочь: Гончарова Надежда Авксентьевна

Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич

Шершенцы, Одеська область
Смерть
1974
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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