Гратий (Воронович) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1899 ст.
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1899 ст.
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
10.08.1922
Сын: Гратий Александр Авксентьевич
Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.12.1927
Сын: Гратий Григорий Авксентьевич
Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.03.1930
Дочь: Гратий Валентина Авксентьевна
Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.10.1933
Дочь: Курусь Анна Авксентьевна
Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1940
Дочь: Гончарова Надежда Авксентьевна
Отец ребёнка: Гратий Авксентий Игнатьевич
Смерть
1974
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область