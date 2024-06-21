Яцун Иван Яковлевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яцун Иван Яковлевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова (Яцун) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
2016
Пермь, Пермский, Пермский край

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