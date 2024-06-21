Яцун Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова (Яцун) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна
Смерть
2016