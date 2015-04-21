Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1927
Дата смерти21.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927
Отец: не указан
Мать: Ростовщикова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яцун Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Яцун Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова (Яцун) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Яцун Иван Яковлевич
Смерть
21.04.2015