Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна 27.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яцун (Ростовщикова) Алевтина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1927

Дата смерти

21.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927

Отец: не указан

Мать: Ростовщикова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцун Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Яцун Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова (Яцун) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Яцун Иван Яковлевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
21.04.2015
Пермь, Пермский, Пермский край

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